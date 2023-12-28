Долг Елены Блиновской перед ФНС вырос на 6 миллионов рублей из-за пени, об этом сообщает aif.ru.

Как отмечают журналисты, долг блогерши вырос до 1 408 494 092 рублей. Это произошло из-за того, что на часть просроченных платежей ежедневно начисляются пени. При этом информация о якобы погашенном долге, которая появлялась в прессе ранее, была опровергнута.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, автор «Марафона желаний» проходит обвиняемой по ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. С 2019 по 2021 год Блиновская не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на сумму больше 918 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, с триумфом вернулась в соцсети. Ее также обвиняли в неуплате налогов, ранее суд запретил ей выходить в Сеть.