Есть бизнес в Швейцарии: Исинбаева забросила благотворительный фонд в родном городе

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, судя по всему, отстранилась от принадлежащего ей благотворительного фонда в России. У спортсменки пропал интерес к нему после переезда за границу, пишет Woman.ru.

На протяжении многих лет легкоатлетка помогала детям, а также развивала доступность спорта в родной стране. При помощи Исинбаевой в регионах строились площадки для подрастающих россиян. Кроме того, спортсменка принимала активное участие в жизни будущего поколения и устраивала для школьников всяческие соревнования.

Однако теперь у Елены другие интересы. В 2023 году стало известно, что титулованная россиянка два года назад перебралась за границу. Она обосновалась на Канарских островах и купила там жилье в ипотеку. Деньги на выплаты у Исинбаевой есть, как и бизнес в Швейцарии. А вот в Волгограде спортсменка решила завершить все дела. Ее местный благотворительный фонд стал нести убытки и задолжал государству полмиллиона рублей. Организация практически прекратила работу, однако ее руководство опровергает закрытие. Оно надеется, что спонсирование вновь будет оказываться и запланированные проекты удастся реализовать.

Ранее Елена Исинбаева заговорила о предательстве и насмешках в свой адрес. Она обратилась к злопыхателям в стихотворной форме.