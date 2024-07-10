«Мы вас спасем»: Милонов заявил, что страницу Пугачевой в соцсетях давно ведет не она

Страницу певицы Аллы Пугачевой в соцсетях давно ведет не она. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он предположил, что страницу Примадонны может вести ее муж. В связи с этим Милонов обратился к певице и пообещал спасти при необходимости.

«Если вас, Алла Борисовна, вдруг взяли в заложники, то во время съемок следующих видео с вашим участием моргните два раза. И мы вас обязательно спасем», - сказал он. Слова парламентария приводит NEWS.ru.

По мнению депутата, видео и фото певицы вызывают вопросы о ее состоянии. Он отметил: там Пугачева «напоминает человека с деменцией». Он усомнился, что исполнительница «отдает отчет» и понимает, о чем речь. Он считает, что будучи в здравом уме, Пугачева обязательно бы позвонила в Москву и узнала, «какая ракета куда попала».

Ранее Милонов призывал запретить в России турецкие сериалы. Он считает, что эти фильмы создают «ложный образ мужчины» и там «все неправда». Кроме того, в Турции нет «толковых» актеров, считает депутат.