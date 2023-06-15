«Не позорьтесь»: 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву раскритиковали за фото без макияжа

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Также исполнительница хита «Арлекино» отказалась от общения с прессой, вот почему информацию о ней можно получить только из личного блога знаменитости. Недавно Пугачева поделилась откровенным снимком без макияжа, и эта публикация моментально спровоцировала разговоры в Сети.

Артистку давно обвиняют в злоупотреблении пластикой и фотошопом, вот почему она не выглядит на свой возраст. Также публика убеждена: молодо выглядеть Пугачевой помогает и профессиональный макияж. Когда подписчики увидели честное фото знаменитости, то они едва смогли ее узнать.

«Перестала быть узнаваемой. Мумий Тролль. Песок давно сыплется, не позорьтесь», — высказались фолловеры.

К слову, сама Алла Борисовна никак не реагировала на гневные комментарии в свой адрес.

Ранее мы писали о том, что известный мужчина уличил уехавшую из РФ Аллу Пугачеву в злом умысле. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что певица Диана Гурцкая находится в тяжелом состоянии после внезапной смерти мужа Петра Кучеренко.