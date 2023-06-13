«Страшно представить»: известный мужчина уличил уехавшую из РФ Аллу Пугачеву в злом умысле

Год назад Алла Пугачева переехала в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Пользователи Сети считают, что певица так поступила из-за своего супруга, который не мог больше оставаться в России из-за своего провокационного поведения. Однако Роман Худяков придерживается иного мнения. Он считает, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) стал жертвой в браке с артисткой.

По мнению Романа, связь с Пугачевой испортила всех ее мужей. Худяков вспомнил, как Филипп Киркоров регулярно был замешан в скандалах во время брака с Пугачевой. Вот почему он считает, что исполнительница хита «Арлекино» делает из своих избранников «самовлюбленных нарциссов, кидающихся на людей».

«Не знаю, что Пугачева делает со своими мужьями, страшно представить. Ровно половина из них уходит в запои», — высказался Роман.

К слову, Худяков добавил: у нынешнего супруга Пугачевой всегда были проблемы с характером, поэтому многие коллеги считают юмориста «хамом» и «истеричкой».

Ранее Прохор Шаляпин отказался считать великой певицей Аллу Пугачеву из-за ее переезда в Израиль. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ