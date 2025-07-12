«Не пожалел, что отказался»: Денис Никифоров объяснил, почему его персонажа нет в новой «Молодежке»

Актер Денис Никифоров, известный по роли тренера Сергея Макеева в популярном сериале «Молодежка», отказался от новых съемок проекта — причем сделал это дважды. Он объяснил свое решение во время мастер-класса для ребят из «Артека», передает StarHit.

В беседе Никифоров заявил, что его персонажа никто не убирал из сериала, а он сам дважды оказался от участия в съемках «Новой смены». По словам актера, на его решение повлияло отсутствие общих взглядов с авторами, сценаристами и продюсерами.

«Не пожалел, что отказался, причем два раза... Если конкретно, я считаю, изначально неправильно поступили, не объяснив зрителям, почему сократили сезон до 16 серий. И почему начали снимать про какого-то одного персонажа», — заявил Денис.

Также звезде сериала не понравилось то, что создатели проекта перегибают палку и показывают детям жестокие сцены. По мнению Никифорова, такими методами нельзя пользоваться, если зрителями являются несовершеннолетние.

Ранее звезда «Молодежки» Александр Соколовский рассказал о жизни в США. В первые годы за рубежом актеру приходилось работать курьером.