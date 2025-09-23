«Не имеет права апеллировать к Богу»: Отар Кушанашвили резко осудил больную раком Маргариту Симоньян

Отар Кушанашвили резко раскритиковал Маргариту Симоньян, которая сообщила, что у нее нашли рак. В новом выпуске своего YouTube-шоу «Каково?!» телеведущий осудил журналистку, призывающую надеяться лишь на помощь Бога.

Недавно Маргарита Симоньян вышла на связь после операции на груди и раскрыла правду о своей болезни. Оказалось, что у жены Тиграна Кеосаяна выявили рак. В своем обращении главный редактор RT поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и заявила, что не боится умереть.

«Спасибо, ребята. Очень растрогали. В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит — так и будет. А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно?» — высказалась Маргарита Симоньян.

Мимо откровений журналистки не смог пройти Отар Кушанашвили, который и сам столкнулся с онкологией. Телеведущий посочувствовал Маргарите Симоньян, но возмутился, что она надеется лишь на помощь Бога в борьбе с болезнью, забывая о своих силах.

«Она выходит на публику и говорит: „Все в руках Господа“. <…> Я страшно ненавижу, когда публичные люди вместо того, чтобы говорить: „Вся надежда на ваше самосознание, что вы пойдете по врачам, пройдите диспансеризацию“… Публичный человек не имеет права апеллировать к Богу, не имеет», — возмутился Отар Кушанашвили.

Журналист также убежден: Маргарита Симоньян лукавит, говоря о том, что не боится смерти. Отар Кушанашвили не скрывает: ему «было страшно умирать». По мнению телеведущего, супруга Тиграна Кеосаяна, как и любой другой публичный человек, должна продвигать в массы мысль о необходимости своевременного медицинского обследования.

Напомним, Маргарита Симоньян переживает непростой период в жизни: с конца декабря 2024 года ее 59-летний муж Тигран Кеосаян находится в коме, он также пережил клиническую смерть. Теперь же у самой журналистки выявили серьезное заболевание.

Ранее Маргарита Симоньян раскрыла правду о своей болезни и здоровье мужа: «Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать».