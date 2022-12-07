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НАШ ШОУБИЗ
13:55, 07 декабря 2022
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«Не повезло с генетикой»: фотографии располневшей Бузовой шокировали публику

«Не повезло с генетикой»: фотографии располневшей Бузовой шокировали публику

Анна Бузова всегда была откровенна со своими поклонниками. Уже много лет публика восхищается ее стройной фигурой и упругим телом. Но, как выяснилось, такими потрясающими результатами девушка может похвастаться только сейчас. В социальной сети звезда поделилась шокирующими кадрами, на которых худую Анну едва можно узнать.

«Не повезло с генетикой»: фотографии располневшей Бузовой шокировали публику

Фото: Из профиля Instagram Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

По словам Бузовой, в 20 лет она столкнулась с комплексами. Девушка не любила себя и не принимала полноту. Ей потребовалось больше 10 лет для того, чтобы обрести фигуру мечты. «Счастливой можно быть и при весе в 150 кг… А вот без здоровья счастливой быть сложно», — высказалась сестра известной певицы.

Анна уверяет, что хорошая генетика — это не ее случай. Для того, чтобы выглядеть как сейчас, звезда регулярно занимается спортом и не позволяет себе лишнего в еде. «Были испробованы все диеты мира, голодание, слабительные и мочегонные. Даже жалко свой организм: столько издевательств над ним было», — откровенно рассказала Бузова.

Девушка добавила: только осознанный подход к спорту и отказ от постоянного взвешивания помогли ей избавиться от лишних килограммов.

Ранее стало известно о том, что первый мужчина Водяновой признал их внебрачную дочь. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото: Из профиля Instagram Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:соцсети Бузовой
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