«Не повезло с генетикой»: фотографии располневшей Бузовой шокировали публику
Анна Бузова всегда была откровенна со своими поклонниками. Уже много лет публика восхищается ее стройной фигурой и упругим телом. Но, как выяснилось, такими потрясающими результатами девушка может похвастаться только сейчас. В социальной сети звезда поделилась шокирующими кадрами, на которых худую Анну едва можно узнать.
Фото: Из профиля Instagram Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
По словам Бузовой, в 20 лет она столкнулась с комплексами. Девушка не любила себя и не принимала полноту. Ей потребовалось больше 10 лет для того, чтобы обрести фигуру мечты. «Счастливой можно быть и при весе в 150 кг… А вот без здоровья счастливой быть сложно», — высказалась сестра известной певицы.
Анна уверяет, что хорошая генетика — это не ее случай. Для того, чтобы выглядеть как сейчас, звезда регулярно занимается спортом и не позволяет себе лишнего в еде. «Были испробованы все диеты мира, голодание, слабительные и мочегонные. Даже жалко свой организм: столько издевательств над ним было», — откровенно рассказала Бузова.
Девушка добавила: только осознанный подход к спорту и отказ от постоянного взвешивания помогли ей избавиться от лишних килограммов.
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