Не потянет: заработка Дмитрия Назарова за границей не хватит на покупку недвижимости

Актер Дмитрий Назаров получит за 8 выступлений в Израиле около 6 млн рублей. Об этом изданию ФАН сообщил источник.

Серия концертов назначена на весну этого года: тур состоится с 19 по 27 марта. Выступления будут проходить на площадках вместимостью 150-250 мест.

Стоимость билетов составляет от 3,8 до 5,5 тыс. рублей. При этом артисту придется отдать часть заработанного на аренду зала и переезды.

По данным собеседника, один концерт принесет 8-10 тыс. долларов. За весь тур Назаров получит примерно 80 тыс. долларов (5,9 млн рублей).

Этих средств не хватит на покупку недвижимости в Израиле – большие расходы уйдут на проживание и аренду жилья.

В российском театре Назаров получал зарплату и 160 тыс. рублей за каждый выход. Также актер снимался в сериалах и рекламе.

Ранее сообщалось об увольнении Назарова из театра. Он эмоционально встретил решение руководства.