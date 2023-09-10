Не постановка Марка Захарова: Александра Захарова прокомментировала отмену спектакля в Израиле

Александра Захарова назвала отмененный в Израиле спектакль копией шедевра отца, об этом сообщает StarHit.

Дочь советского режиссера Марка Захарова прокомментировала отмену гастролей «Ленкома» в Израиле. Напомним, театр должен был выступить в Тель-Авиве с постановкой «Поминальная молитва», которую Марк Варшавер отменил из-за развернувшейся травли некоторых местных жителей.

По мнению Захаровой, постановка на самом деле не является оригиналом ее отца, а лишь переработкой актера Александра Лазарева.

«Я бы заметила, что нынешняя "Поминальная молитва" — вовсе не постановка Марка Захарова. Этот спектакль ставил актер Александр Лазарев, пытаясь копировать шедевр отца. Насколько это получилось — не буду судить. Все решения в театре теперь принимает директор Варшавер», — объяснила она.

При этом о самом факте отмены гастролей Захарова ничего не сказала. Напомним, травля развернулась после скандального поста Анатолия Белого, который призвал отменить постановку. После этого в адрес актеров труппы посыпались угрозы физической расправы, было принято решение не ехать в Израиль ради безопасности участников постановки.

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