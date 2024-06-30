«Копия мамочки»: дочь Юлии Началовой поразила поклонников певицы на выпускном

Певица Юлия Началова ушла из жизни пять лет назад, и сейчас внимание публики приковано к ее дочери, 17-летней Вере Алдониной. Недавно девушка окончила школу и отпраздновала выпускной. Экс-супруг покойной артистки, футболист Евгений Алдонин поздравил дочь с окончанием школы и поделился семейным снимком с праздника в личном блоге.

На опубликованном фото Вера Алдонина запечатлена на выпускном балу вместе с отцом, его нынешней женой Ольгой и их детьми.

«Наконец-то дождались! Выпускной! Умница! Красавица! Отличница!» — подписал кадр Евгений Алдонин.

Для выпускного дочь Юлии Началовой выбрала роскошное лиловое платье на тонких бретелях и с драпировкой на груди. Сама Вера Алдонина рассказывала, что наряд ей сшили на заказ, а дизайн платья она придумывала сама.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям звездной наследницы. Поклонники Юлии Началовой восхитились внешностью ее дочери и отметили, что она очень похожа на знаменитую маму.

«Копия мамочки. Она бы гордилась», «Какая Вера красивая! Пусть все будет хорошо! Пусть Вера не сдается и идет к своей мечте», «Верочке повезло с отцом. У нее есть семья, есть братик и сестренка. Девочка будет просто счастлива, и это хорошо», — написали в комментариях.

Юлия Началова вышла замуж за Евгения Алдонина в 2006 году. Этот брак стал для певицы вторым — первым ее супругом был певец и музыкант Дмитрий Ланской (брак продлился с 2001 по 2004 год). В том же году у артистки и спорстмена родилась дочь Вера. В 2011 году пара объявила о разводе.

Напомним, при жизни Юлия Началова долгие годы боролась с подагрой и системной красной волчанкой. В 2019 году состояние певицы ухудшилось, она была госпитализирована в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. 16 марта 2019 года артистка ушла из жизни в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

Ранее мы писали о том, что дочь Юлии Началовой Вера Алдонина собирается поступать в театральный вуз.