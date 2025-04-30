Не пошла по стопам матери: актриса Пегова раскрыла, на кого учится ее единственная дочь

Актриса Ирина Пегова рассказала, какую профессию для себя выбрала ее единственная дочь. Оказалось, что 19-летняя Татьяна решила не продолжать дело мамы и выбрала экономику.

О своей наследнице Пегова говорит нечасто и неохотно. Девушка ведет непубличный образ жизни, поэтому довольно редко выходит с артисткой в свет. В прошлом году Татьяна окончила школу, но поклонники даже не знали, на кого она поступила. Тайну Ирина раскрыла на прошедшей в Москве премьере фильма «Финал».

«Она экономист. Но я в этом ничего не понимаю», - цитирует слова Ирины «7Дней.ru».

Пока актриса не знает, где ее дочь будет работать после окончания университета. Не исключено, что она захочет открыть собственный бизнес.

Отметим, что скрытность у Татьяны в маму. Пегова тоже не любит рассказывать о личной жизни. Так, известно, что у нее есть возлюбленный, но вот его личность журналистам пока не удалось вычислить. Недавно актриса лишь подтвердила, что до сих пор состоит в отношениях.

Ранее Ирина Пегова рассказала, повлияло ли звание народной артистки на ее гонорары.