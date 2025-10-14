Не пошел по стопам родителей: чем занимается непубличный сын Высоцкой и Кончаловского

Сын актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского в следующем году получит диплом МАРХИ. 22-летний Петр не пошел по стопам знаменитых родителей и выбрал для себя профессию архитектора.

Как призналась сама Высоцкая, она мечтала, чтобы сын учился в Италии, где они с семьей проводят много времени. Однако наследник отказался от этой идеи и остался в Москве. Петр также видел себя в модной индустрии, однако в последний момент отказался от этой идеи.

«Пока ищет себя, но через внутреннее», — сказала артистка о сыне в интервью журналу «Соловей».

Юлия не скрывает, что гордится сыном, который никогда не был бунтарем и всегда предпочитал домашний уют шумным вечеринкам, сообщает Woman.ru.

Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая женаты с 1998 года. У пары двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. В 2013 году девочка с родителями попала в ДПТ и впала в кому. Юлия Высоцкая практически ничего не сообщает о состоянии ее здоровья.

Ранее Андрей Кнчаловский вместе с супругой Юлией Высоцкой посетили премьерный показ фильма «Хроники русской революции» в московском кинотеатре «Октябрь». Они вышли к журналистам, крепко держась друг за друга. При этом 88-летний Кончаловский опирался на трость.