Юлия Высоцкая крепко держала за руку 88-летнего Кончаловского на кинопремьере
© Комсомольская правда | East News
Режиссер Андрей Кнчаловский вместе с супругой Юлией Высоцкой посетили премьерный показ фильма «Хроники русской революции» в московском кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Они вышли к журналистам, крепко держась друг за друга. При этом 88-летний Кончаловский опирался на трость.
52-летняя ведущая шоу «Едим дома» выбрала для мероприятия смелый образ. Она надела экстремально короткую юбку черного цвета и длинный пиджак в тон, из-под которого виднелась белая блузка с глубоким вырезом. Юлия также дополнила образ необычной сумочкой на цепочке, туфлями на высоком каблуке и черными колготками со стрелками сзади. Кроме того, стилисты сделали Высоцкой укладку волнами на распущенных волосах и нюдовый макияж.
Пара отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ и проследовала в зал.
Напомним, Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая женаты с 1998 года. У них двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. В 2013 году девочка с родителями попала в ДПТ и впала в кому. Юлия Высоцкая практически ничего не сообщает о состоянии ее здоровья.
Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая «старается догнать» молодость, потерянную в браке с Андреем Кончаловским.