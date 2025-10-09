Юлия Высоцкая крепко держала за руку 88-летнего Кончаловского на кинопремьере

Режиссер Андрей Кнчаловский вместе с супругой Юлией Высоцкой посетили премьерный показ фильма «Хроники русской революции» в московском кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Они вышли к журналистам, крепко держась друг за друга. При этом 88-летний Кончаловский опирался на трость.

52-летняя ведущая шоу «Едим дома» выбрала для мероприятия смелый образ. Она надела экстремально короткую юбку черного цвета и длинный пиджак в тон, из-под которого виднелась белая блузка с глубоким вырезом. Юлия также дополнила образ необычной сумочкой на цепочке, туфлями на высоком каблуке и черными колготками со стрелками сзади. Кроме того, стилисты сделали Высоцкой укладку волнами на распущенных волосах и нюдовый макияж.

Пара отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ и проследовала в зал.