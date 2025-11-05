«Не пора ли к врачу?»: дочь Дмитрия Маликова заподозрили в анорексии после видео с тренировки

Дочь певца Дмитрия Маликова заподозрили в анорексии после очередной публикации девушки в соцсети.

Накануне 25-летняя Стефания Маликова опубликовала в своем личном блоге видео со своей тренировки. Наследница исполнителя занялась спортом в домашних условиях. Для этого она нарядилась в короткий топ и шорты. Она похвасталась на камеру мышцами.

Однако подписчики не оценили любовь Стефании к занятиям спорта, вместо этого многие пользователи отметили, что дочь артиста переборщила с похудением.

«Это уже слишком, вот-вот ветром сдует», «Надеюсь, близкие помогут тебе», «Не пора ли к врачу? Выглядит как анорексия», — написали комментаторы.

Поклонники Маликовой-младшей, в свою очередь, поддержали ее, отметив, что девушка отлично выглядит. «Очень спортивная девушка, откуда столько критики», «Мышцы — вау! Ты прекрасно выглядишь», «Просто спортсменка и красавица», «За такой фигурой стоит не анорексия, а ежедневный труд в зале», — пишут люди.

