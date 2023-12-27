«Могла бы тоже получить подставу и народное презрение»: Рудковская осудила Ивлееву за «голую» вечеринку

Продюсер Яна Рудковская высказалась о скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой и назвала ее подставой для отечественных звезд. По ее словам, артисты даже не знали, куда шли, ведь в приглашении была указана арт-выставка, а не то, что было в итоге в клубе «Мутабор».

Супруга фигуриста Евгения Плющенко призналась, что тоже должна была присутствовать на мероприятии телеведущей, но у нее не получилось прийти из-за работы. Теперь она понимает, каких серьезных проблем таким образом избежала. Рудковская отметила, что звезды часто ходят друг к другу на вечеринки и ужины, но то, что устроила Настя, - это неприемлемо.

Яна не стала скрывать, что всегда с уважением относилась к Ивлеевой, поэтому для нее все, что произошло, стало настоящим шоком. Теперь ей жалко артистов, которые поверили блогеру и попались в «мышеловку». По ее мнению, они этого не заслужили.

«Здесь же речь о том, что люди не знали, куда они шли. Если бы не репетиции шоу в этот день, то я могла бы тоже получить подставу и народное презрение на ровном месте, как Дима и Филипп», - отметила Рудковская в Telegram-канале.

Продюсер также подчеркнула, что Ивлеева подставила уважаемых людей. Напомним, что под «отмену» попали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Ольга Орлова, Ксения Собчак и другие артисты.

«Настя понимала вообще, кого приглашала? Народных и заслуженных артистов России. Ну нельзя же не понимать, что из-за этого у них могут быть большие проблемы?» - возмутилась Рудковская.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что участников «голой» вечеринки уже начали вырезать из «голубых огоньков».