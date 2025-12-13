«Не попадайте в дурацкие ситуации»: Дмитрий Дибров напомнил о своем конфузе

Дмитрий Дибров напомнил о важности не оказываться в неловких ситуациях. Подробности приводит The Voice.

Телеведущий посетил церемонию открытия Большого Ледового театра Татьяны Навки. На мероприятие он пришел вместе с сыновьями, рожденными в браке с Полиной Дибровой. В беседе с журналистами Дмитрий Александрович поделился своими чувствами по поводу ухода из жизни Юрия Николаева, с которым его связывали долгие годы дружбы.

«Я даже всплакнул, когда узнал, что Юра ушел. Это был мой очень близкий друг. Много десятилетий», — признался Дибров.

Также шоумена попросили записать новогоднее обращение к россиянам. В присущей ему ироничной манере он дал несколько советов:

«Желаю поменьше быть кобылой и клячей. Наоборот, быть стремительными людьми. Меньше краснеть, не попадайте в дурацкие ситуации. И регулируйте выпитое с вечера, чтобы утром не быть красными. Давайте огонь, чтобы прямо на вас жарились сардельки».

Примечательно, что совсем недавно сам Дибров оказался в ситуации, напоминающей те, от которых он предостерегает других. Экс-ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» запечатлели на видео с расстегнутой ширинкой, когда он выходил из автомобиля в компании незнакомой девушки.

После этого эпизода телеведущий столкнулся с волной критики и даже риском «отмены». Чтобы переждать ажиотаж, он отправился на Бали, где его сопровождала новая возлюбленная.

Напомним, в сентябре Дмитрий и Полина Дибровы официально расторгли брак, который длился 16 лет. У пары трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Полина позже начала отношения с давним другом семьи — Романом Товстиком, который также развёлся с супругой, от которой у него шестеро детей.

