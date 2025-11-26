«Она ему дает внимание, подпитывает самолюбие»: почему Дибров закрутил роман с подругой экс-жены

В окружении телеведущего Дмитрия Диброва рассказали о его новом романе после развода с женой Полиной. Предположительно, он встречается с подругой экс-супруги Екатериной Гусевой. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко рассказал, что женщина, будучи нутрициологом, следит за здоровьем артиста, а также тешит его самолюбие.

По словам продюсера, Дмитрий сейчас погружен в новые отношения. Он предположил, что Екатерина могла зацепить его повышенным вниманием. Рудченко считает, что она «холит и лелеет» Диброва, и ему это нравится.

Также Павел отметил, что эти отношения могут перерасти во что-то серьезное. Екатерина — не просто молодая девушка, а мать троих детей, и она знает, как строить семью.

«Скорее всего, Дмитрию интересны сейчас новые отношения. Он действительно обращает пристальное внимание на свое здоровье, и в связи с этим как раз-таки вот подогревается интерес к данной персоне, то есть к Екатерине. Ему нужны такие отношения, где, скажем так, вторая половинка будет обращать особо пристальное внимание на Дмитрия, будет холить и лелеять его. Вот он прям жаждет этих отношений. И я думаю, с этим связан именно такой выбор новой возлюбленной. Она ему дает внимание, подпитывает самолюбие. Дмитрий погрузился в те отношения, которых ему действительно не хватало. Ну, а так, конечно, поживем и увидим, во что это все выльется. Екатерина, имея трех детей, смею предположить, вполне грамотно может выстроить отношения с Дмитрием», — заявил Павел Рудченко.

