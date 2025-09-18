«Их любят»: сколько зарабатывает группа «Сектор Газа» и почему ее нельзя запрещать

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о концертах и гонорарах группы «Сектор Газа», которую сейчас активно обсуждают в СМИ.

На творчество легендарного коллектива обратили внимание в Госдуме. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с журналистами предложила запретить творчество группы, так как оно, по ее мнению, не соответствует российским духовно-нравственных ценностям. Позже она призналась, что ее слова неверно истолковали – она только предлагала удалить некоторые песни, где есть ненормативная лексика. Однако запрещать все творчество группы парламентарий не призывала.

Напомним, что группа прекратила существование в 2000 году после смерти лидера Юрия «Хоя» Клинских. В 2020 году был анонсирован проект «Сектор Газа: Послесловие», через два года группа воссоединилась. В 2024 году на сцене Государственного Кремлевского дворца состоялся большой концерт симфонического оркестра, полностью посвященный хитам группы.

Продюсер Сергей Дворцов не поддержал идею запретить хиты группы и рассказал, как к коллективу относятся в медийном пространстве.

«Этот коллектив знают все – от мала до велика. Они выступают даже с патриотическими песнями. Я согласен с заявлением их директора Кузьмичева, что Останина, возможно, не знакома с их творчеством. К ним замечательно относятся, их любят и заказывают на частные корпоративы. Гонорар – от миллиона рублей и выше», – поделился Сергей.

Дворцов добавил, что депутатам не надо запрещать группу «Сектор Газа», а лучше заняться повышением пенсий.

