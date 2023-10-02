Не понравилось описание события: Ургант высмеял анонс его шоу с Познером

Телеведущий Иван Ургант выступит вместе с коллегой Владимиром Познером 29 октября в Дубае. В Сети уже появился анонс шоу, который тот высмеял. Шоумен намекнул, что не имеет отношения к написанию текста предварительного объявления, где его и журналиста назвали современной интеллектуальной элитой России, пишет Kp.ru.

В афише, судя по всему, не было заложено никакого сарказма. Однако телеведущего, прокомментировавшего анонс, что-то развеселило. Ургант задался вопросом, имеет ли они или его коллега отношение к написанию таких текстов. Сразу после этого последовал ответ в весьма саркастической манере — «самое непосредственное».

Затем телеведущий описал дуэт с известным журналистом. По словам Урганта, он в нем символизирует Россию, тогда как Познер представляет элиту. В конце комментария шоумен в ироничной форме описал формат выступления.

«По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите!» — заявил телеведущий.

Ранее Ургант впервые за долгое время вышел в свет. Он побывал на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow 2023. Помимо телеведущего, на мероприятии было много других звезд.