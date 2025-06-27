«Не понравилось и я сказала нет»: Полина Гагарина рассказала, почему отказала Максиму Фадееву в сотрудничестве

Певица Полина Гагарина рассказала о своих отношениях с Максимом Фадеевым. Исполнительница впервые за более чем два десятилетия объяснила, почему однажды отказалась сотрудничать с известным продюсером. Об этом артистка рассказала на шоу «По каверочку» на VK Видео.

22 года назад, когда певица еще была новичком в российском шоу-бизнесе, продюсер Максим Фадеев, чей авторитете уже тогда был неоспорим, предложил юной участницы второй «Фабрики звезд» взять ее под свое крыло. Полине было всего 16 лет. А в ходе конкурса она исполняла как раз песни Фадеева. Однако, неожиданно для всех, будущая звезда ответила отказом. И у нее были на то причины.

По словам артистки, дело было не в репертуаре, просто они не сошлись с продюсером характерами. И она поняла, что их творческие пути разойдутся.

«Мы совершенно разные люди. Я хорошо все понимала в 16 лет. Я была намного умнее. Я уважала те песни, считала и считаю Фадеева большим музыкантом. Мне это нравилось. Но как пошла работа, мне не понравилось, и я сказала нет. Я единственная, кто не подписал контракт вообще ни с кем», — поделилась Гагарина.

При этом, она нисколько не жалеет о принятом решении. И, как показало время, она не прогадала. Сегодня Полина Гагарина одна из самых популярных исполнительниц на отечественной эстраде, которая успешно выступила на «Евровидение», и смогла собрать «Лужники» в 2024 году.

Ранее мы писали о том, как после разрыва со Станиславом Миковым Полина Гагарина была замечена в объятьях нового концертного директора Сергея Сметанина.