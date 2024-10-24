«Не понимают, где он»: представитель Гуфа высказался о госпитализации рэпера

Организатор концертов Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, прокомментировал слухи о том, что рэпер лег в рехаб после дебоша в Подмосковье. Он пообщался с корреспондентом 360.ru и дал понять, что всё не так просто в этом вопросе.

Представитель музыканта Эдгар сообщил, что информация о госпитализации артиста в рехаб в Московской области является не совсем корректной.

«Услышали звон, но не понимают, где он. Не совсем правда там написана. А как правильно — я не скажу. Комментарий не дам по этому поводу», — заявил он.

Напомним, что по сообщению Telegram-канала Mash, Гуф стал пациентом реабилитационного центра для зависимых. При этом личные врачи звезды настаивали на его переводе в частное учреждение в Москве.

После громкого скандала с избиением рэперу грозит до 15 суток ареста. Был заведен протокол о мелком хулиганстве. Выяснилось, что у оппонента Гуфа диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл гонорар Гуфа за концерт. Он также прокомментировал поведение артиста и предположил, что случится с его карьерой после такого громкого скандала.