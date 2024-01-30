«Не понимаю волны негатива»: Ксения Собчак высказалась о новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Журналистка Ксения Собчак назвала фильм режиссера Михаила Локшина самой чувственной экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По ее мнению, весь негатив, который сейчас «выливается» на картину, не заслужен.

В личном Telegram-канале телеведущая решила высказаться по поводу новой версии популярного произведения. Она отметила, что видит огромное количество критики ленты, но при этом не разделяет мнение недовольных зрителей. Собчак считает, что у Локшина получилась достойная работа, которая еще «займет достойное место в пантеоне российского кинематографа».

По словам Ксении, в фильме действительно многое не совпадает с книгой, но это такое прочтение режиссера.

«Фильм очень драматичен. Режиссер создает условную фэнтезийную реальность и концентрируется на чувствах героев. С моей точки зрения, это самая чувственная экранизация Михаила Афанасьевича», - отметила Собчак.

Журналистка подчеркнула, что многие не могут «оторваться» от версии Владимира Бортко. Но, как она заверила, фильму Локшина просто нужно время, чтобы его поняли и полюбили.

Ранее портал «Страсти» высказал свое мнение о новой экранизации «Мастера и Маргариты».