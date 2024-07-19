«Не понимаю такого странного выпада»: Долина обиделась на Славу, посмеявшуюся над ее аллергией

Певица Лариса Долина прокомментировала недавний поступок артистки Славы, посмеявшейся над поведением коллеги. Оказалось, что шутка исполнительницы хита «Одиночество» обидела звезду джаза.

На одном из последних концертов Слава решила потроллить Ларису Александровну, отказавшуюся от букета поклонника из-за наличия в нем лилий. Артистка со сцены объявила фанатам, что примет все цветы, так как у нее аллергии нет. Это высказывание обидело Долину, ведь она лично знакома с вокалисткой, посмеявшейся над ней.

«Я хорошо знаю эту девушку и не понимаю ее такого странного выпада. Дай Бог, чтобы она не знала, что такое аллергия – на цветы и вообще на все», - цитирует слова Ларисы Долиной Voice.

Сама певица считает, что не сделала ничего плохого, отказавшись от букета. Она призналась, что у нее очень сильная аллергия, из-за которой она может упасть в обморок. И все поклонники об этом знают, но по какой-то причине женщина, принесшая цветы, не была осведомлена.

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