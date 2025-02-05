«Не понимаю, почему все прицепились?»: SHAMAN эмоционально ответил на критику имиджа

33-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов) возмутился, что «все прицепились» к его кожаным штанам. Об этом сообщает Kp.ru.

Кожаные штаны стали неотъемлемой частью образа Ярослава, за что он не раз сталкивался с критикой. По словам певца, он не понимает возмущений россиян. Дронов считает, что модные штаны носят как женщины, так и мужчины.

«Честно говоря, не понимаю, почему все прицепились к моим кожаным штанам? Все люди на этой планете - и мужчины, и женщины - от рождения и до смерти носят кожаные штаны. Только они телесного цвета, в максимальную обтяжку, а у меня они черные», — высказался он.

Ярослав считает, что критика и травля в соцсетях лучше, чем безразличие. Именно поэтому он делает из своего «персонажа некий сериал», привлекая внимание.

«Я же занимаюсь продюсированием SHAMAN самостоятельно и, естественно, пытаюсь нарулить максимально выгодные условия для того, чтобы этот проект и дальше гремел. Одними песнями сыт не будешь», — резюмировал артист.

Ранее певец SHAMAN рассказал, что на самом деле его связывает с Екатериной Мизулиной. Подробности читайте в этой новости.