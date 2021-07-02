«Не понимаю, где меня ищут?»: актер Алексей Панин* удивился, почему его до сих пор не задержали

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) удивился, почему его до сих пор не задержали.

Звезда «Жмурок», ранее объявленный в России в международдный розыск, опубликовал в соцсети видео, снятое в Испании. Кадрами делится Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Я наконец добрался до Торревьехи, Испания. И я только одного не понимаю, в какой международный розыск я объявлен? В Антарктиде, в Уругвае? Ни на одной границе, по крайней мере среди цивилизованных стран, по мне звоночек интерполовский не звонит. Где меня ищут?», — искренне удивился иноагент.

Напомним, что суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина* за публичные призывы к терроризму после постов в Сети о подрыве Крымского моста. Он будет немедленно задержан, как только вернется в Россию.

