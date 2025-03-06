«Не понимаю, что происходит»: мама актера Калюжного отреагировала на слухи об уклонении сына от армии

Мама актера Глеба Калюжного, которого подозревают в уклонении от армии, вышла на связь и рассказала об учебе сына. По словам женщины, он студент в университете, поэтому она не понимает, откуда появилась информация о его побеге от службы.

По данным Telegram-канала Mash, Калюжному поступила повестка еще 17 октября, однако в военкомат он не явился. Отмечалось, что звезда «Вампиров средней полосы» мог даже сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва. Сам Глеб информацию об уклонении пока не комментировал, зато на новости отреагировала его мать.

Женщина призналась, что до конца не осознает происходящее, так как ее сын официально учится, а это дает отсрочку от службы.

«Он учится официально в "Синергии". Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», - заявила Наталья Калюжная Super.ru.

К слову, в феврале Глеб находился в Москве. В последние дни зимы он принимал участие в съемках нового проекта.

Ранее Глеб Калюжный сообщил о расставании с пиарщицей Иды Галич.