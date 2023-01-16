«Не помогают»: беременная Ольга Орлова испытывает проблемы со здоровьем

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне телеведущая Ольга Орлова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Поклонники переживают за 45-летнюю артистку, ведь она находится на последних сроках беременности.

Знаменитость поделилась с поклонниками, что долгое время не может избавиться от ринита. Болезнь мешает женщине вести нормальную жизнь.

«Доброе утро, как же меня достал этот ринит! Если бы вы только знали…Мне кажется, что мне даже уже капли не очень помогают», — написала Ольга в личном микроблоге.

Орлова отметила, что сталкивалась с подобной проблемой во время первой беременности. Неприятности ушли после того, как теледива родила сына Артема. Сейчас она надеется, что произойдет аналогичная ситуация. Только теперь у женщины должна появиться на свет дочь.

Многие подписчики до сих пор не верят в то, что Ольга вынашивает ребенка сама. Звезду постоянно обвиняют во вранье. Некоторые пишут, что исполнительница якобы носит накладной живот, а малыша ей родит суррогатная мать. Телеведущая говорит, что устала спорить с фанатами и грозит им судом.

Ранее мы писали о том, как Орлова ответила на вопрос об имени для дочери. Она опубликовала архивное фото с Жанной Фриске, чем удивила публику.