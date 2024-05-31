«Не получите»: Виталий Бородин ответил Даниле Козловскому, который выиграл в суде 1 рубль
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что актер Данила Козловский не получит «никакого рубля» до конца всех судов. По словам активиста, предстоит пройти много судебных инстанций.
Ответ Козловскому он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Данил Валерьевич, пока все судебные инстанции не пройдём, а их у нас ещё много, никакого рубля вы не получите», - написал Бородин.
Он отметил, что ситуация может развернуться на 240 градусов, а постановление суда от 30 мая, согласно которому первое решение остается в силе, «ни о чем не говорит».
«Если все инстанции вынесут аналогичное решение, то, конечно, я вам заплачу рубль, но пока ещё рано об этом даже и думать. Пока радуйтесь, потом будет печаль», - написал Бородин.
Свой пост он сопроводил видео выступлений Козловского за границей: во Франкфурте, Дюссельдорфе, Мюнхене. На кадрах актер говорит: «Я считаю для себя важным в тяжелый момент находиться здесь, со своим зрителем. Я никуда не сваливал, не ведитесь на эту ложь».
Ранее Козловский заявил, что ждет от Бородина положенный рубль.