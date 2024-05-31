Актер Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина и заявил, что ждет положенный рубль

Актер Данила Козловский потребовал от главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина выплатить ему 1 рубль в качестве моральной компенсации. Артист указал, что 30 мая соответствующую обязанность на него возложил суд.

Козловский написал в своем Telegram-канале: «А от Бородина В.Н. жду положенный мне российским законодательством рубль. При дефиците работы на Родине в привычной и любимой для меня сфере кино и театра- копейка рубль бережет».

Также Козловский опубликовал скриншот с сайта суда, из которого следует, что суд закончил рассмотрение апелляции, поступившей 18 апреля 2024 года, оставив ее без изменения.

Козловский написал: «Вчера суд РФ повторно встал на мою строну в иске на г-на Бородина о защите чести и достоинства, с которым я обратился в суд в апреле 2023 года».

Актер перечислил, что постановил суд. Он написал, что Бородин должен выплатить 1 рубль «в качестве моральной компенсации».

«В случае неповиновения Бородин В.Н. попадет под пристальное внимание судебных приставов, будет ограничен в выездах, и на его имущество, стоимость которого явно на несколько порядков выше суммы, присужденной мне компенсации, рискует оказаться под арестом», - указал Козловский.

Также актер заявил, что «продолжает жить в России». «Я никогда и никуда не уезжал», - отметил он.

Козловский признался: он «рад, что правда и справедливость оказались возможны».

Ранее сообщалось, что Козловский признался в любви певице Алле Пугачевой.