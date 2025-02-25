«Не получилось у меня, не умею врать»: Слава объяснила, зачем устроила скандал, обругав журналистов

Певица Слава вышла на связь после того, как публично обругала журналистов. На съемках совместного клипа с Анной Семенович артистка вышла из себя и нагрубила сотрудникам прессы, после чего попыталась перевести все в шутку. Оказалось, что она сделала это специально ради пиара.

В личном блоге Слава записала обращение, в котором объяснила, зачем на самом деле устроила скандал. По ее словам, ей хотелось, чтобы об их с Семенович треке заговорили все, поэтому и пошла на крайние меры. Она назвала этот пиар «грязнючим» и отметила — у нее не получилось следовать ему.

«Конечно, это только пиар. Почему-то, к сожалению, сейчас работает только вот такой промоушен. Ну не получилось у меня, не умею я врать», - рассказала Слава.

К слову, в 2023 году Слава стала участницей другого большого скандала. Вместе с певицей Любовью Успенской она обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике. Но со временем сторонам удалось уладить все разногласия.

Ранее певица Слава вышла в свет с младшей дочерью Антониной.