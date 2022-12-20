Скандал за 890 долларов: Киркоров пришел на мероприятие с голубем, которого попытались отобрать
Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru
Поп-король отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров продолжает эпатировать публику. 55-летний артист перед праздниками постоянно занят на съемках. А в свободное от них время посещает светские мероприятия. На днях он побывал на рождественском ужине, куда принес голубя.
На кадрах в Сети певец показывает в руках красивого голубя, которого пытается отобрать его соседка по столику. Киркоров кричит ей свою коронную фразу: «Ю вонт э скандал нау?». Многие сначала подумали, что птица настоящая, но, оказалось, что это стильный клатч в виде голубя. Известно, что такая сумочка обошлась певцу примерно в 890 долларов (60 тысяч рублей).
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Пользователи Сети обсудили внешний вид поп-короля и его оригинальный аксессуар. Многие отметили, что он выглядит смешно и очень подходит Филиппу.
«Красава», «Самоирония – топ», «К его прошлому творчеству и внешнему виду вообще нет претензий, а сейчас он пытается молодиться, но получается, как мне кажется, несуразно», «Классно быть звездой», – пишут в комментариях.
В этот вечер он еще несколько раз произнес свою знаменитую фразу о скандале. Напомним, что она завирусилась в Сети после того, как Киркоров сказал ее сотруднику одного из люксовых бутиков. Мужчина не пустил поп-короля в магазин Prada в торговом центре Mall of Emirates в Дубае. Как оказалось, это произошло из-за многочисленных камер, которые сопровождали звезду.