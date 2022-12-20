Скандал за 890 долларов: Киркоров пришел на мероприятие с голубем, которого попытались отобрать

Пользователи Сети обсудили внешний вид поп-короля и его оригинальный аксессуар. Многие отметили, что он выглядит смешно и очень подходит Филиппу.

«Красава», «Самоирония – топ», «К его прошлому творчеству и внешнему виду вообще нет претензий, а сейчас он пытается молодиться, но получается, как мне кажется, несуразно», «Классно быть звездой», – пишут в комментариях.

В этот вечер он еще несколько раз произнес свою знаменитую фразу о скандале. Напомним, что она завирусилась в Сети после того, как Киркоров сказал ее сотруднику одного из люксовых бутиков. Мужчина не пустил поп-короля в магазин Prada в торговом центре Mall of Emirates в Дубае. Как оказалось, это произошло из-за многочисленных камер, которые сопровождали звезду.