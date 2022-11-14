Филипп Киркоров вломился с криками в бутик Prada в Дубае

Последние недели имя поп-короля Филиппа Киркорова постоянно мелькает в скандальных историях. Недавно певец вновь оказался в неприятной ситуации. Его не хотели пускать в бутик Prada в Дубае.

Исполнитель работал и отдыхал в солнечной стране. Как главный шопоголик он жаждал попасть в люксовые магазины, которые закрылись в России, чтобы прикупить себе что-нибудь новенького. Его сопровождала журналистка Алена Жигалова. Она снимала интервью с поп-королем для своего YouTube-канала «Алена, блин!».

Филипп Бедросович гордо направлялся в бутик Prada в торговом центре Mall of Emirates. Но сотрудник магазина отказался пускать знаменитость. Певец был в бешенстве.

«Он не знает, кто я такой? Он хочет скандала?» – возмущался артист и грозил продавцу-консультанту.