Не получалось зачать ребенка в трех браках: Дюша Метелкин из Comedy Club рассказал о долгожданном отцовстве

Андрей Минин, известный под псевдонимом Дюша Метелкин из группы USB, в прошло году стал отцом. У артиста долгое время не получалось завести ребенка.

Звезда Comedy Club поделился радостями отцовства в интервью Teleprogramma.pro. Минин, который в трех браках не мог обзавестись наследником, наконец-то обрел свое счастье. Он заявил, что рождение сына стало лучшим событием в его жизни.

«Если серьезно, быть отцом — это самое большое счастье и самая важная работа в моей жизни. Детей много не бывает. Главное — чтобы у них была любящая семья, а все остальное приложится», — поделился ощущениями Андрей.

Минин стал отцом впервые, как и другой представитель отечественного шоу-бизнеса — рэпер HammAli. У 33-летнего Александра Алиева тоже родился сын. Музыкант пожелал мальчику быть хорошим человеком.