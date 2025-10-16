«Не получалось выйти на нужных людей»: как Марго помогла Киркорову пробиться в «высокие кабинеты»

Приятель певца Филиппа Киркорова рассказал, что сотрудничество с Марго Овсянниковой стало для артиста очень выгодным. По его словам, исполнитель смог, наконец, пробиться в «высокие кабинеты», а все благодаря своей подопечной. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

С Марго Филипп работает уже около двух лет. Сначала поклонники считали, что их связывают романтические отношения, но затем оказалось, что певец выступает продюсером начинающей звезды. Сейчас Овсянникова называет себя лучшей артисткой страны и отмечает вклад Киркорова в ее карьеру.

Однако не только Марго получила выгоду от этого сотрудничества. Источник канала поделился, что именно благодаря певице Филипп смог связаться с важными людьми.

«Филиппу нужно было одно дельце провернуть, но все никак не получалось выйти на нужных людей. А потом оказалось, что их дети — большие поклонники Марго. Он передал ее автограф и пообещал устроить личную встречу. После этого вопрос Филиппа быстро решился», - утверждает приятель вокалиста.

К слову, популярность к Марго пришла после трека, в котором она произносит строчки: «Ку-ку-кареку, ку-кареку, ку-ку-кареку». Песня завирусилась в Сети и стала трендом.

Ранее Филипп Киркоров сравнил Марго Овсянникову с Мадонной.