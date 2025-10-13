«Не Бог весть какая красавица»: Филипп Киркоров сравнил свою фаворитку Марго Овсянникову с Мадонной

Филипп Киркоров сравнил свою фаворитку Марго Овсянникову с певицей Мадонной. По его мнению, у американской звезды тоже нет особого таланта.

«В Мадонну никто не верил, она не Уитни Хьюстон как певица, не Бог весть какая красавица. Но она своим трудом взяла и покорила весь мир. Марго… У нее очень много общего с Мадонной, она очень много работает, она труженица», — поделился исполнитель хита «Цвет настроения синий» на «Музыкастинге» на «Новом Радио».

При этом Киркоров согласился с тем, что Овсянникова ведет себя провокационно и раздражает своим поведением. По его мнению, это не оставляет никого равнодушным.

«У нее много поклонников, особенно среди детской аудитории. Моя Алла-Виктория, например, ее поклонница. И я знаю, что у высокого начальства тоже, кстати…», - разоткровенничался Филипп, слова которого приводит StarHit.

Ранее Марго Овсянникова опровергла слухи о том, что Филипп Киркоров выходит с ней на красные дорожки светских мероприятий за 5 миллионов рублей. Она заверила, что платит певцу только за парковочное место.