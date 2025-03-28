Филипп Киркоров через день после смерти отца опротестовал запрет на въезд в Молдавию

Певец Филипп Киркоров через день после смерти отца Бедроса решил опротестовать решение властей Молдавии, запретивших ему въезд в страну. Представители исполнителя хита «Цвет настроения синий» подали все необходимые документы 19 марта.

«Российский исполнитель Филипп Киркоров подал апелляцию в Высшую судебную палату на запрет на въезд в Республику Молдова, наложенный Генеральной инспекцией пограничной полиции», — сказано в сообщении радио Moldova.

Напомним, в 2022 году пограничная полиция отказала Киркорову во въезде в Молдавию. Певец якобы не предоставил основания для пребывания в стране. В 2024 году районный суд Кишинева отменил запрет, однако Апелляционная палата вновь добилась запрета.

Бедрос Киркоров умер 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. 21 марта народного артиста РФ похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов спели на румынском в поддержку оппозиции в Молдавии. Выступление российских артистов стало частью ролика блока «Победа» олигарха Илана Шора.