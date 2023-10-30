Не полетела на Кипр: соседи заметили Аллу Пугачеву без макияжа и парика в израильском магазине

Стало известно местоположение российской певицы Аллы Пугачевой. В Сети продолжают обсуждать ситуацию вокруг Примадонны — ранее говорилось о ее переезде на Кипр. Однако, как выяснилось, на остров звезда не полетела. Ее заметили в Израиля, передает издание «ДНИ.РУ».

Пугачева перебралась в Тель-Авив вместе с семьей больше года назад. Однако спокойную жизнь звездного семейства в Израиле прервала война — территория ближневосточного государства была обстреляна из ракет. Пугачева и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сначала хотели остаться в стране, несмотря на события, однако потом появились новости, что пара куда-то пропала.

В итоге через некоторое время юмориста заметили на Кипре, куда он прилетел вместе с детьми. Пугачевой вместе с ними не было. В Сети стали обсуждать, куда подевалась Примадонна. И вот стало известно, что певица никуда не уезжала. Ее соседи в Израиле увидели знаменитость без парика и макияжа в торговом центре. По всей видимости, артистка ждет, когда ее супруг вернется с заработков.

Ранее певица Ольга Зарубина дала совет уехавшей из России Алле Пугачевой. Она призвала коллегу извиниться перед соотечественниками за обидные слова.

*признан иноагентом на территории РФ