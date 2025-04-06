«Не похудеешь – мы больше не общаемся»: сын Никаса Сафронова решился на отчаянный шаг ради отца

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин с детства страдал от лишнего веса. Отец настаивал, чтобы наследник похудел, и пианист решился ради него на подпольную пластическую операцию.

В музыкальной школе, где учился в то время 17-летний Лука, потребовали, чтобы он похудел. Юноша подавал большие надежды, но лишний вес мешал его образу: Затравкин заедал стресс, связанный с жесткой дисциплиной.

Администрация школы обратилась к отцу Луки, и тот решил действовать решительно.

«Он мне сказал: „Не похудеешь — мы больше не общаемся“. Я думал, что это ему нужно для каких-то своих внутренних амбиций, потому что он художник, он привык видеть что-то красивое», — рассказал Лука в шоу «Основано на реальных событиях» на НТВ.

К 17 годам наследник живописца весил 150 килограммов, и он решил показать отцу свою силу воли. Луке удалось сбросить 76 килограммов, но возникла новая проблема: обвисшая кожа.

Затравкин решился на операцию — абдоминопластику. Ее сыну Никаса сделали подпольно: на съемной квартире пианисту отрезали восемь килограммов живота. Затем он столкнулся с последствиями хирургического вмешательства.

Лука пережил тяжелейшие осложнения и инсульт. После этого Сафронов решил принимать сына таким, какой он есть.

Ранее Лука Затравкин заявил, что чипсы, а также лапшу быстрого приготовления и другие подобные продукты следует запретить к продаже до 21 года.