130-килограммовый сын Сафронова предложил запретить продажу чипсов до 21 года

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что чипсы, а также лапшу быстрого приготовления и другие подобные продукты следует запретить к продаже до 21 года. 130-килогарммовый пианист отмечает, что в этой еде содержатся вещества, влияющие на психоактивность мозга.

Мнение Луки узнало издание «Абзац».

По словам Затравкина, содержащиеся в чипсах вкусовые добавки «заставляют людей это есть». Кроме того, они пропитаны «грязным, некачественным маслом».

«Это действительно опасный продукт, который нужно немедленно убрать с прилавков. Его не должно быть, не должно существовать», – уверен Затравкин.

Он удивлен, что чипсы до сих пор не отнесли к запрещенным веществам.

«Глутамат натрия, его производные, те компоненты, которые добавляются, химические усилители вкуса, которые невозможно найти в природе, пичкаются в лапшу быстрого приготовления, чипсы, во все эти продукты… Они должны быть под жёстким контролем и продаваться после 21 года», – заключил музыкант.

Затравкин и сам был жертвой зависимости, но поборол ее. Он считает, что некоторые составляющие вредных продуктов следует заменить на привычные человеку лук, чеснок, морковь.

В сентябре 2024 года Сафронов рассказывал, что сын похудел и весит чуть больше 130 килограммов. Максимальный вес мужчины составлял 242 кг.