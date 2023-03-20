Не похоже на давление: посетитель концерта МакSим в Сочи заявил, что певица была «под чем-то»
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Один из посетителей сорванного концерта МакSим в Сочи сообщил, что певицу освистали после первой песни. Он заявил, что артистка была «под чем-то точно».
«Вела она себя, как кот под валерьянкой, не факт, что выпившая, но под чем-то точно. Все мы болели ковидом, и все знают, что такое давление, не было похоже на это», - сказал собеседник.
Его слова приводит Telegram-канал Shot.
Зритель пожаловался, что певица «просто так взяла и ушла», хотя многие приехали на ее выступление «кто откуда».
При этом в райдере артистки алкоголя нет, хотя некоторые зрители заподозрили, что артистка была пьяна – исполнительница вышла к публике с несвязной речью.
В райдер включены лимон, сырок, ветчина, плотные шторы. Певица требует три гримерки: одну для себя и две для коллектива. Стоимость ее выступления составляет 4,5 млн рублей.
Напомним, певица исполнила пять песен дрожащим голосом и ушла со сцены. Позже МакSим извинилась и объяснила сорванный концерт плохим самочувствием: высоким давлением и головокружением.