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15:52, 19 марта 2023
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«Молча покинула зал»: МакSим сорвала концерт в Сочи

Певица МакSим лишилась голоса и сорвала концерт в Сочи.

© Скрин видео, YouTube-канал «@buddagrishna»

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@buddagrishna»

Побывавшие на концерте певицы МакSим в Сочи сильно разочарованы. Певица исполнила всего пять песен, после чего торопливо покинула сцену.

Как сообщает одна из поклонниц исполнительницы, голос кумира дрожал, а сама Марина (настоящее имя певицы) вела себя не совсем адекватно.

Знаменитый хит «Знаешь ли ты» зал полностью спел за МакSим, поскольку сама она была не в состоянии взять себя в руки.

Многих зрителей возмутило даже не состоянии исполнительницы, а то, что организаторы не извинились перед публикой. Вместо них это сделали хозяева площадки.

«К нам никто не вышел, не извинился, ничего не объяснил, включили свет в зале с намеком, что пора расходиться, народ начал требовать объяснений и возврат денежных средств. Пришла сотрудник «Роза Холл» и успокоила народ, сказала, что возврат будет», — рассказал источник издания Газета.Ru.

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