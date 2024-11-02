Не похожа на себя: Орбакайте спела песни Пугачевой для богатой публики в ОАЭ

Недавно Кристина Орбакайте отдохнула на Бали вместе с супругом Михаилом Земцовым. Затем они отправились в ОАЭ. Дочь Аллы Пугачевой не рассказывала о целях поездки, но позже выяснилось, что она выступила в Абу-Даби.

53-летняя артистка спела на закрытом мероприятии для состоятельной публики. Исполнительница отлично выглядела: она вышла на сцену в черном мини-платье, светлые локоны Кристина заплела в хвост. Звезда была не похожа на себя прежнюю, пишет Woman.ru.

Орбакайте представила песни из своего репертуара, но не забыла и о композициях Примадонны. Она исполнила хит «Позови меня с собой», который стал неотъемлемой частью ее репертуара.

С 2022 года певица не живет в России. Она обосновалась вместе со своей семьей в США. Артистка пыталась вернуться на Родину и даже анонсировала концерты в нескольких регионах страны, но столкнулась с осуждением россиян. Многие посчитали, что Кристина хочет воспользоваться былой славой и подзаработать. При этом знаменитость не выразила свою гражданскую позицию.

После Орбакайте отправилась в США, но ее тур с треском провалился. Тогда она решила дать концерты в Австралии.