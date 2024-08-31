«Не похожа на легкомысленную девушку»: певица Валерия поддержала Алсу в разводе с супругом

Певица Валерия прокомментировала развод Алсу с Яном Абрамовым.

На минувшей неделе стало известно о том, что семейная пара официально расторгала брак. Валерия не смогла пройти мимо данной новости, заявив при этом, что полностью поддерживает решение своей коллеги.

По словам артистки, Алсу имеет полное право начать строить жизнь так, как ей это нужно. Валерия уверена, что если певица приняла такое решение, значит на то были серьезные и веские для нее причины.

«Если Алсу приняла такое решение, значит она имеет на него полнейшее право. Она много лет была в браке. Она совершенно не похожа на легкомысленную девушку. Поэтому решение, которое приняла, оно вполне себе осознанное. Я пожелаю ей просто счастья», — заявила Валерия в беседе с изданием The Voice.

Напомним, что инициатором развода стала именно Алсу. Артистка не смогла выдержать предательства мужа в виде его измен и приняла решение закончить отношения. Однако сам Ян надеялся на сохранение семьи.

Ранее мы писали о том, что Алсу прервала молчание после развода с Яном Абрамовым.