«Не показываю»: почему Юлия Савичева скрывает мужа и дочь от публики

Известная певица Юлия Савичева рассказала о своих табу и поклонниках. Исполнительница призналась, что не показывает мужа, ребенка и родственников.

Артистка в беседе с WomanHit.ru отметила, что общается с фанатами в социальных сетях. Она рада, что у нее много поклонников, и даже при загруженном графике все равно находит время для них.

«Мы пытаемся везде успеть. У меня помощница Влада, помогает здорово в этом плане. Я же делаю свои блоги, я еще и блогер по совместительству теперь», – поделилась Савичева.

Ведение блога очень нравится исполнительнице. Она хочет показать своим зрителям, что творится за кулисами у артиста. По признанию Юлии, ее профессия является тяжелой, хотя со стороны выглядит словно праздник.

«Нет, это тяжкий труд — и моральный, и физический», – говорит звезда.

Также знаменитость рассказала о своих жизненных табу. Савичева отказывается показывать свой дом, родственников, дочь, мужа.

«То есть мое какое-то совсем личное пространство я не показываю. А вот как выхожу из дома и поехала работать, сразу же камера в руке и все показываю, рассказываю», – заключила певица.

Ранее Савичева рассказала, почему ушла со сцены на пике популярности. Артистка рассказала, что покинула сцену ради ребенка. Девушка считает, что это было не ее решение, так распорядилась судьба. Певица добавила, что в то время ее сильно подводило здоровье. Она постоянно болела, а врачи объяснили, что ей требуется отдых.