Выяснилась судьба сыгравшего Буратино мальчика

Дмитрий Иосифов широко известен как главный герой советского фильма «Приключения Буратино». Ранее он рассказывал, что попал на съемки под наставлением родителей. Актерская деятельность его затянула, в результате чего Дмитрий решил поступить во ВГИК.

Кинематограф стал неотъемлемой частью жизни актера. Иосифов занимался режиссурой фильмов, а также рекламных роликов.

Отмечается, что он принимал участие в создании шоу «Последний герой». Сейчас Иосифов планирует совмещать две деятельности – режиссуру и актерство.