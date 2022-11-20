12:18, 20 ноября 2022
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Выяснилась судьба сыгравшего Буратино мальчика
Дмитрий Иосифов широко известен как главный герой советского фильма «Приключения Буратино». Ранее он рассказывал, что попал на съемки под наставлением родителей. Актерская деятельность его затянула, в результате чего Дмитрий решил поступить во ВГИК.
Кинематограф стал неотъемлемой частью жизни актера. Иосифов занимался режиссурой фильмов, а также рекламных роликов.
Отмечается, что он принимал участие в создании шоу «Последний герой». Сейчас Иосифов планирует совмещать две деятельности – режиссуру и актерство.
Источник фото:freepik
Источник:Народные новости
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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