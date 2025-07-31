«Не погнался за деньгами»: композитор Добронравов вспомнил, как Киркоров спел на его юбилее бесплатно

Композитор Александр Добронравов назвал Филиппа Киркорова и Сергея Крылова самыми дорогими ему исполнителями. Он вспомнил, как Киркоров пришел на юбилейный концерт и бесплатно исполнил две песни в то время, как многие предпочли в тот день выступить на корпоративах.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Добронравов признался, что давно дружит с Киркоровым, их приглашали на корпоративы. Вместе друзья ездили в Америку на свадьбе к лучшему другу композитора.

«Он пришёл на мой юбилейный концерт на 55 лет, поддержал в 2018 году. Спел две песни, это был сложный вечер. Концерт пришелся на 7 марта, многие не смогли… Большое есть такое уважение к нему, что не погнался в тот вечер за деньгами», - поделился музыкант.

Он рассказал, что сначала Киркоров выступил на праздничном концерте в Кремле, вечером приехал на юбилей, хотя «многие променяли на корпоративы». Добронравов говорит: если певец пообещал что-либо, то сделает.

Ранее композитор рассказал, как певица Алла Пугачева отказалась от хита «Как упоительны в России вечера», который впоследствии стал «народным».