«Не поет уже сколько лет»: Андрей Макаревич* сделал заявление об Алле Пугачевой

Проживающий в Израиле лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) признался в любви Алле Пугачевой и назвал ее «абсолютно великой».

«Она абсолютно великая. Она великая актриса. И она мудрейшая женщина. Я ее вообще люблю», — приводит слова Макаревича* Газета.Ru..

Музыкант напомнил о скандальном интервью Пугачевой, в котором она назвала брак с Филиппом Киркоровым фиктивным и сочувствовала террористу Джохару Дудаеву. По мнению Макаревича*, большой резонанс в обществе был вызван любовью народа к уехавшей из России певице.

«Она много лет не выступала на экране, а любовь к ней осталась. Это тоже удивительно. Ведь она практически не поёт уже сколько лет», — подчеркнул Макаревич*.

Также исполнитель хита «Перекресток» заговорил о своем статусе иноагента и заверил, что суд якобы не смог зафиксировать у него факт иностранного финансирования.

Ранее писатель Олег Рой высказался об эмигрировавших Алле Пугачевой и Андрее Макаревиче*. Он отметил, что творчество артистки и лидера рок-группы «Машина времени» оплачено государством и народом. Именно поэтому россияне имеют право считать их песни своими.

*Признан иностранным агентом на территории России