«Не подпускает нищебродов»: что известно о новом бойфренде Кристины Асмус

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл некоторые подробности о новом бойфренде актрисы Кристины Асмус. По его словам, знаменитость «не подпускает к себе нищебродов» и ее мужчина, вероятно, занимается бизнесом.

Подробности узнало издание Woman.ru.

Асмус опубликовала фото молодого человека со спины в соцсетях. Однако личность избранника она не раскрыла.

Дворцов говорит, что Асмус – «яркая женщина» с непростым характером.

«С ней долго никто не уживается, по крайней мере, из представителей творческой среды. Есть основания полагать, что ее спутник — это человек не из шоу-бизнеса, дело в том, что в шоу-бизнесе наслышаны о, скажем так, сложностях в общении с ней», - поделился продюсер.

Он отметил, что актриса не будет с тем, кто не может дарить подарки и не имеет статуса.

«Есть основания полагать, и некоторые слухи на это указывают, что этот мужчина занимается бизнесом и довольно успешно. Асмус не подпускает к себе нищебродов, так что там наверняка есть деньги, власть», - сказал Дворцов.

В 2023 году у актрисы был роман с коллегой – Романом Евдокимовым. В 2024-м появились слухи о расставании. Тогда же жизнь свела Асмус с продюсером Ильей Бурцом, пара съехалась, но в марте 2025 года стало известно, что они расстались. О новом избраннике актрисы общественность узнала на днях.