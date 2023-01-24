Не подозревала о последствиях: грозит ли слепота теряющей зрение Семенович

Анна Семенович активно ведет личный блог, в котором делится со своей аудиторией подробностями своей жизни. На днях певица решила сделать свою внешность еще эффектнее и отправилась в салоне красоты, чтобы нарастить ресницы. Однако процедура для нее обернулась большими проблемами, и она даже не подозревала, что столкнется с серьезными последствиями. На своей странице в социальной сети артистка вышла на связь с подписчиками и рассказала о том, что с ней произошло.

Выяснялось, что у Анны началась аллергия на клей, который используют при наращивании. У нее отекло все лицо, и поклонники сильно забеспокоились за здоровье кумира, ведь осенью Семенович рассказывала, что стала терять зрение. Офтальмолог даже прописал ей очки для чтения и капли для увлажнения глаз. Но косметолог Татьяна Егорова поспешила успокоить фанатов Анны. В беседе с Пятым каналом она заявила, что никакая слепота экс-солистке «Блестящих» не грозит.

«Аллергия на клей, ничего такого, бывает, часто бывает. Разные клеи, разные чувствительности, бывают аллергии часто. У кого аллергия — нельзя наращивать. Аллергия может быть на что угодно, нет такого вещества, на который не может быть аллергии», - считает специалист.

Егорова подчеркнула, что слепота может развиваться только из-за дистрофии зрительного нерва. А аллергические реакции этому не способствуют. Косметолог порекомендовала Семенович принять антигистаминные препараты — таблетки или капли, чтобы избавиться от возникших реакций организма на клей.

По словам эксперта, отек после наращивания ресниц встречается довольно часто даже у тех людей, у которых нет аллергии. А чтобы избежать негативных последствий процедуры, нужно делать перерывы между походами в салон. Однако, если и после отдыха чувствуется недомогание, то лучше отказаться вовсе от искусственных ресниц, чтобы не испытывать судьбу.